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İngiltere’de bir aile hekimliği, Noel kutlaması yerine kanser mesajı gönderdi

İngiltere'nin Doncaster şehrinde bir aile hekimliği, hastalarına mutlu bir noel dilemek için atacağı mesaj yerine agresif bir akciğer kanseri teşhisi konulduğuna dair bir mesaj gönderdi

İngiltere’de bir aile hekimliği, Noel kutlaması yerine kanser mesajı gönderdi
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HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE
İngiltere’nin Doncaster şehrinde bir aile hekimliği, hastalarına mutlu bir noel dilemek için atacağı mesaj yerine agresif bir akciğer kanseri teşhisi konulduğuna dair bir mesaj gönderdi.BBC

İngiltere’nin Doncaster şehrinde bir aile hekimliği, hastalarına mutlu bir noel dilemek için atacağı mesaj yerine agresif bir akciğer kanseri teşhisi konulduğuna dair bir mesaj gönderdi.

23 Aralık’ta Askern Polikliniği, kayıtlı yaklaşık 8 bin kişiye gönderdiği mesajında “metastaz görülen agresif bir kansere yakalandıklarını” belirtti. Bir saat sonra gönderdikleri mesajda ise hata yaptıkları ve aslında mutlu Noeller mesajı atmak istedikleri aktarıldı.

İlk mesajda aynı zamanda ölümcül bir hastalığa yakalananların ulaşabileceği bazı sosyal yardımlara kayıt yaptırmaları için bir link gönderildi.

O sırada girdiği testlerin sonuçlarını bekleyen Sarah Hargreaves, alışveriş yaptığı sırada mesajı görünce çöktüğünü, tıp merkezini aradığını ancak kimseye ulaşamadığını aktardı.

Mesajı annesiyle beraber alan bir başka kişi olan Carl Chegwin, nereden çıktığını anlamadığı bu mesajı görünce şoke olduğunu anlattı: “Bunun korkunç bir şaka olup olmadığını düşündüm. Doktora çok sık gitmiyorum, ancak birden kanser olduğumu öğreniyorum. Sonra durup sigara içtiğimi, o yüzden olabileceğini düşündüm. Noel’den sadece birkaç gün önce onca insana ölümcül bir kansere yakalandıklarını söylediler, bunu yapamazlar.”

Chegwin, eğer bu mesajın gönderilmesi gereken bir hasta varsa, o kişinin daha kötü durumda olabileceğini de ekledi: “Düşünsenize önce size kanser olduğunuzu, sonra bunun bir Noel mesajı olduğunu, sonra da ‘Pardon, aslında size atmak istemiştik’ diyorlar.”

BBC’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir kadın ise ailesindeki birkaç kişinin göğüslerinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili birtakım testlere girdiğini, o yüzden çok endişelendiğini söyledi.

Aile hekimliğine yakın yaşadığı için binaya uğradığını, en az altı kişinin de panik içinde polikliniğin önünde beklediğini belirtti.

Aile hekimliği BBC’nin sorularına yanıt vermedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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