İngiltere’de Boris Johnson kararını açıkladı: 'Muhafazakar Parti liderliği için yarışmayacağım'

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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’de liderlik yarışına katılmayacağını açıkladı.

Boris Johnson Pazar akşamı yaptığı açıklamada, yarışa katılmak için yeterli desteğe sahip olduğunu ancak adaylığının doğru olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Johnson, Muhafazakar Parti’nin 357 milletvekilinden 102’sinin desteğini aldığını iddia etti.

Ancak bugüne kadar Johnson’a kamuoyu önünde destek açıklayan milletvekillerinin sayısı 57’ydi.

BBC’nin edindiği bilgiye göre, Johnson’un kararı öncesi, Muhafazakar Parti’nin milletvekillerinden 146’sı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’a, 24’ü ise partinin Avam Kamarası Grup Başkanı ve eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt’a desteğini açıklamıştı.

Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışında bugün Rishi Sunak dışında hiçbir aday partinin en az 100 milletvekilinin desteğini alamazsa, Sunak otomatikman partinin lideri seçilecek ve İngiltere’nin yeni başbakanı olacak.

Rishi Sunak'a yakın bir kaynak BBC politika muhabiri Nick Eardley'e “Yarışta hiçbir şeyi cepte görmüyoruz" dedi.

Bu, Sunak’ı yarışta favori haline getirdi

Nick Eardley, Politika muhabiri

Bu çok büyük bir gelişme. Bu gece Boris Johnson destekçileriyle telefonda görüştüm. Onlar, Jonhson’ın adaylığına ikna olmuş durumdalardı. Ama en nihayetinde öyle olmadı.

Johnson açıklamasında, aday olabileceğini ve de Cuma günü de Başbakan olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Ancak parlamentoda partisini bir araya getirmek için zorlanabileceğini de kabul ediyor.

Eski başbakan, 102 destekçisinin olduğunu söyledi. Bunu doğrulayamadık. Kamuoyuna yansıyan sayı bundan daha az. Ama elbette bilmediğimiz destekler de olabilir. Pek çok milletvekilinin ise buna şüpheyle yaklaştığını söylemek mümkün.

Tüm bu olup bitenler, Rishi Sunak’ı yarışın favorisi olarak gösteriyor. Ancak Penny Mordaunt da önümüzdeki saatlerde, arkasında önemli miktarda Muhafazakar Partili milletvekili olduğunu göstermek için Johnson'ın destekçilerini kazanmaya çalışacak.

Şimdi, Johnson’ın sarf ettiği, “Genel seçimi engellemek için benzersiz bir konuma geldiğime inanıyorum” yönündeki sözlerinin, muhalefet partilerini nasıl harekete geçireceğini bekleyin.