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İngiltere’de demir yolu işçileriyle hükümet anlaşamadı, yeni grevler planlanıyor

İngiltere’de demir yolu işçilerini temsil eden sendika RMT, hükümetin sunduğu yüzde 4’lük zam teklifini kabul etmediğini açıkladı ve aylardır süren grevlere yenilerinin eklenebileceğini duyurdu.

İngiltere’de demir yolu işçileriyle hükümet anlaşamadı, yeni grevler planlanıyor
BBC TÜRKÇE
TrenGetty Images

İngiltere’de demir yolu işçilerini temsil eden sendika RMT, hükümetin sunduğu yüzde 4’lük zam teklifini kabul etmediğini açıkladı ve aylardır süren grevlere yenilerinin eklenebileceğini duyurdu.

RMT, demir yolu işçilerinin maaşlarına iki yıl içinde kademeli olarak yüzde 8 oranında zam yapılmasını ve Nisan 2024’e kadar işten çıkarma olmayacağının garanti edilmesini talep ediyor.

Hükümet, pandemi dönemi kısıtlamaları sonrası ağır şartlarda çalıştığını söyleyen ve artan enflasyonu da hesaba katarak yüzde 11 oranında zam isteyen demir yolu işçilerine, Haziran ayında yüzde 3 zam teklif etmişti. Bu oranı kabul etmeyen sendika, görüşmelerin sürdüğü yaz aylarından bu yana dönem dönem greve gidiyor; bazı günler metro, tren ve otobüsler çalışmıyor.

Aralık sonu ise Noel sebebiyle okulların ve birçok işyerinin kapandığı bir dönemde, tatil için veya aile ziyaretleri için milyonlarca kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

Bu sebeple son dönemde görüşmeler hız kazanmış; anlaşma olacağı yönünde beklenti artmıştı. Sendika, daha önce planlanan bazı grevleri de ‘iyi niyet göstergesi olarak’ iptal ettiğini duyurmuştu.

RMT, geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanmazsa en yoğun seyahatlerin beklendiği Aralık ve Ocak aylarında 40 binden fazla demir yolu işçisinin bazı günlerde greve gidebileceğini duyurmuştu.

RMT, teklif edilen zam oranının beklentileri karşılamadığını ve iş güvenliği sağlamadığını söylerken İngiltere Ulaşım Bakanı Mark Harper, “Durum son derece can sıkıcı ve kamuya haksızlık. Hem yolcular hem de demir yolu işçileri bir anlaşma bekliyor” dedi.

Birçok seyahat şirketi ve tren yolu şirketi, Noel dönemi ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekiyor. İngliz Bira ve Pub Derneği de, yılın bu döneminin pubların en yoğun zamanı olduğunu ve grevler sebebiyle müşteri sayısında ciddi bir azalma yaşanabileceğini söylüyor.

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