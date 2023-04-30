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İngiltere’de hemşireler 28 saatliğine greve gidecek

İngiltere’de hastanelerin, akıl sağlığı ve topluluk merkezlerinin yarısında hemşireler greve gidecek.

İngiltere’de hemşireler 28 saatliğine greve gidecek
BBC TÜRKÇE
Hemşirelerin Şubat ayındaki grevinden PA Media
Hemşirelerin Şubat ayındaki grevinden

İngiltere’de hastanelerin, akıl sağlığı ve topluluk merkezlerinin yarısında hemşireler greve gidecek.

Royal College of Nursing sendikasına mensup hemşirelerin grevi Pazar gece başlayacak ve Pazartesi gün bitene kadar sürecek.

28 saat boyunca devam edecek grev kapsamında ilk defa yoğun bakım ünitelerindeki hemşireler de iş bırakacak.

Sendikanın ulusal muafiyet olmamasını istemesi üzerine bu karar alındı.

Sadece ülkenin bazı bölgelerinde kritik önemdeki ünitelerde hemşireler grev yapmayacak.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Sistemi olan NHS’in altı biriminden birinin, yoğun bakım ve çocuk servisi gibi bazı birimler için hemşireleri göreve çağırma hakkı olacak.

Sağlık yöneticilerinin temsil edildiği NHS Providers isimli kurumdan Julian Hartley, bu grevin şimdiye kadar yapılan “en endişe verici” grev olduğunu aktardı.

İngiltere’nin batısındaki bir NHS biriminin başında bulunan Nick Hulme ise “grevlerin büyük bir aksamaya yol açacağını ve hastalar için risk teşkil ettiğini” aktardı.

Hulme, BBC’de katıldığı programda bütün tarafları bir an önce anlaşmaya varmaya çağırdı.

Londra’daki bir kanser hastanesinde hemşire olan Preya Assi, “Çok umutsuzuz, meslektaşlarımla işin buraya gelmesini istemezdik” dedi.

Hükümetin önerdiği zammın ülkedeki enflasyon yüzünden kendilerine yetmediğini söyleyen Assi, “İçinde bulunduğumuz durumu anlatmak için başka çaremiz yok” dedi.

2023-2024 yılı için hemşirelere yüzde 5 zam ve bir kerelik 1.655 sterlinlik (40.480 TL) ödeme yapılması teklif edilmişti.

Sendika bu teklifi üyelerinin yüzde 54’ünün olumsuz oyuyla reddetti.

Bu yıl ülkede şimdiye kadar hemşireler iki kere daha greve gitti.

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