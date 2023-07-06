İngiltere’de inşaat sektörü haziran ayında daraldı

S&P Global/CIPS’ten yapılan açıklamada, ülkede inşaat sektörü Satın Alım Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bu yılın haziran ayında 48,9 seviyesine gerilediği kaydedildi.

Ülkede bir önceki ayda (mayıs) inşaat sektörü PMI verisi 51,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Açıklamada, söz konusu rakamın son 5 ayın en düşük seviyesi olduğu belirtildi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektör büyümesi olarak, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Uzmanlar, ülkede son dönemde yüksek enflasyon ve artan faizlerin tüketicilerin alım gücünü ciddi şekilde baskıladığını belirtiyor.

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts verilerine göre, bu hafta başında ortalama 5 yıllık sabit konut kredisi faizi yüzde 5,97’den 6,1’e yükselerek, geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Geçen yıl, ülkede ortalama beş yıllık sabit konut kredisi faizi yaklaşık yüzde 3 seviyesindeydi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'ten 5'e yükseltmişti.

Bu artışla, BoE, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den bu yana uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında üst üste 13'üncü kez faiz artırmış oldu.

Ülkede Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı.

Beklenti enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle enflasyonun yüzde 8,4 olacağı yönündeydi.