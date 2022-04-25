İngiltere’de İşçi Partisi, yaşam pahalılığı nedeniyle olağanüstü bütçe talep etti

Sir Keir Starmer

İngiltere'de ana muhalefette bulunan İşçi Partisi'nin lideri Sir Keir Starmer, enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan halka yardım edebilmek için olağanüstü bütçe talep etti.

Ülkede artan enerji ve gıda fiyatları, enflasyonu son 30 yılın zirvesine taşımış durumda.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Sir Keir, hükümetin yaşam pahalılığına yaklaşımının "acıklı" olduğunu söyledi ve enerji şirketlerine ek vergi gibi bir dizi adım önerdi.

Sir Keir, yaşam pahalılığının ülke genelinde halkın bir numaralı gündemi haline geldiğini vurguladı.

BBC'ye bilgi veren bir Başbakanlık kaynağı ise Başbakan Boris Johnson'ın geçim sıkıntısını hafifletecek hamleler üzerinde çalıştığını söyledi.

Kaynak, iktidarın ekonomiyi büyütmeye odaklandığını da ekledi.

İskoç Ulusal Partisi de bu ay benzer bir çağrı yapmış ve iktidarı yaşam pahalılığına seyirci kalmakla suçlamıştı.

Partinin ekonomiden sorumlu kıdemli yöneticisi Alison Thewliss, "Sıcak sözler evleri ısıtmaz, karınları da doyurmaz. İktidarın harekete geçmesi gerekiyor. Parlamento'nun halkın cüzdanına destek olacak olağanüstü bir bütçe onaylaması lazım" demişti.

Maliye Bakanı Rishi Sunak geçen ay yaşam pahalılığına karşı bazı adımlar açıklamıştı.

Bunun içinde yakıttan alınan verginin azaltılması, maaşlardan sigorta kesintisi yapılmaya başlanan gelir sınırının yükseltilmesi ve seçimden önce gelir vergisinin düşürülmesi sözü de vardı.

Fakat yoksulara yardım alanında çalışan dernekler bu adımları yetersiz bulmuştu.

İşçi Partisi olağanüstü bütçede enerji şirketlerine verginin yanı sıra, hanelerin enerji faturalarına yıllık 600 sterlinlik destek ve sosyal sigorta ödemelerinde indirim talep ediyor.

Diğer talepler arasında da küçük ve orta büyüklükteki işletmelere vergi indirimi ve ülke genelinde konutların ısı yalıtımının iyileştirilmesi de yer alıyor.