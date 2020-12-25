İngiltere'de karantina kuyruğu! 0:00 / 0:00

İHA

İngiltere’de Başbakanı Boris Johnson Cumartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüsün mutasyona uğrayan türü sebebiyle Noel'de alınan kararların değiştirildiğini açıklamıştı. Başbakanın yaptığı açıklamanın ardından İngiltere’nin ünlü market zinciri Tesco’nun önünde uzun kuyruklar oluştu.

Başbakan Johson'ın açıklamasının ardından evlerinde kalmak zorunda olan İngiliz halkı noel kutlamaları için alışveriş merkezlerine akın etti.

Noel kutlamalarının kısıtlanmasının ardından, Londra’da yaşayanlar bir gün öncesinden mutfak alışverişini gerçekleştirdi. Kısıtlama seviyesi 3'ten 4'e geçirilen Londra'da ise şehirler arası ulaşımların 30 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırıldı.

Noeli evinde kutlayacak olan kişilerin ise aynı ev içerisinde yaşadıkları kişilerle Noel kutlamaları gerektiği açıklandı.

Tesco yönetiminin aldığı karar doğrultusunda yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişinde 3 paket kuralı getirildi. Alışveriş yapmak isteyen müşteriler bu ürünlerde 3 paketten fazla alamayacak.