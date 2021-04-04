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İngiltere’de polise yeni yetkiler veren tasarının protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti: 26 gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, polise gösterilere müdahalede daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı yapılan protestoda polis ile eylemciler arasında çatışma yaşandı.

İngiltere’de polise yeni yetkiler veren tasarının protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti: 26 gözaltı
AA

Tasarıya karşı Hyde Park’ta toplanan değişik gruplara mensup binlerce gösterici, Parlamento Meydanı’na yürüdü. "Polise daha fazla yetkiye hayır", "Hakkımızı koruyun", "Susmayacağız" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi.

Parlamento Meydanı’nda yapılan konuşmalar sırasında bir grup, yolu trafiğe kapatarak bir kamyonun geçişine izin vermedi.

Bunun üzerine polis göstericilere müdahale etti. Yaşanan arbedede polise değişik cisimler fırlatıldı. Uzun süren müdahale sonunda kamyonun geçişi sağlanırken bazı eylemciler gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından yaklaşık 300 gösterici, Trafalgar Meydanı’na yürüyerek yolu trafiğe kapattı. Eylemcilere bir kez daha müdahale eden polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Polis kordonunu aşanlar ise yürüyüşlerine devam ederken, bazı eylemcilerin çöp kutularını yollara atarak araçların geçişini engellediği görüldü. Polisin bir kez daha müdahalesiyle karşılaşan göstericilerin büyük çoğunluğu ara sokaklara girerek kaçtı.

Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 20.45’e kadar (TSİ 22.45) 26 kişinin gözaltına alındığı ve sayının artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 10 polisin de hafif şekilde yaralandığı duyuruldu.

Geçen ay tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.

TASARI

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

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