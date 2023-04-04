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İngiltere’de TikTok’a çocukların mahremiyetini koruyamadığı için 12,7 milyon sterlin para cezası

İngiltere’de TikTok’a çocukların gizliliğini korumakta yetersiz kaldığı için 12,7 milyon sterlin para cezası verildi.

İngiltere’de TikTok’a çocukların mahremiyetini koruyamadığı için 12,7 milyon sterlin para cezası
BBC TÜRKÇE
İngiltere’de TikTok’a çocukların gizliliğini korumakta yetersiz kaldığı için para cezası verildiGetty Images

İngiltere’de TikTok’a, çocukların mahremiyetini korumakta yetersiz kaldığı için 12,7 milyon sterlin (yaklaşık 305 milyon TL) para cezası verildi.

İngiltere Bilgi Komisyonu Başkanlığı (ICO), yaptığı soruşturma sonucu TikTok’un Veri Koruma Kanunu'na uymadığını tespit etti.

ICO'ya göre TikTok, Mayıs 2018-Temmuz 2020 arası bu kanuna uymadı, platformu kimin kullandığına ilişkin yeterli kontrolleri yapmadı ve 13 yaş altı çocukları platformdan uzaklaştırmak için gerekli çabayı göstermedi.

TikTok ise ICO'nun kararına katılmadığını açıkladı.

Şirket BBC’ye yaptığı açıklamada 13 yaş altındaki çocukların uygulamaya erişiminin engellenmesi için büyük çaba harcadığını vurguladı.

İngiltere'de açıklanan karar, ICO'nun bugüne kadar verdiği en büyük para cezalarından biri.

Ancak İngiltere'de daha önce bu cezanın 27 milyon sterlini (yaklaşık 650 milyon TL) bulabileceği de belirtiliyordu.

TikTok kurallarına göre 13 yaşın altındaki çocuklar platformda hesap açamıyor.

ICO'nun tahminine göre ise 2020 yılında 13 yaşın altındaki 1,4 milyon çocuk platformu kullandı.

İngiltere'de Veri Koruma Kanun'a göre kişisel verileri kullanan platformların, 13 yaş altındaki çocuklara hizmet verirken ailelerinden izin alması gerekiyor.

İngiltere medya denetleme kurumu Ofcom geçen yıl, ülkede 8-12 yaş arası çocukların yüzde 44'ünün TikTok kullandığını açıklamıştı.

TikTok 2019 yılında, çocukların verilerini düzgün koruyamadığı için ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

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