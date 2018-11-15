İngiltere’den Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yapılan açıklama değerlendirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Birleşik Krallık gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın korkunç bir şekilde katledilmesine ilişkin mesuliyeti görmek konusunda nettir. Dışişleri Bakanı'nın majesteleri Kral Selman’a, Prens Bin Selman’a ve Suudi hükümetindeki diğer kıdemli isimlere de bu hafta tekrar ettiği gibi, Suudi Arabistan’ın harekete geçerek, ulusal ve uluslararası yasaların tekrar ihlal edilmeyeceğini garanti altına almasını bekliyoruz.”

Suudi Arabistan’ın yargılama sürecini başlatmış olmasının hesap verilmesi adına atılmış bir adım olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, sürecin yakından izlendiği vurgulanarak, "Devam eden soruşturmanın uluslararası geçerliliği olan yasal standartlarla uyumlu bir şekilde ilerlemesini bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere’nin her şartta ve ülkede idam cezasına karşı duruşu olduğunun altı çizildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istendiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." ifadesini kullanmıştı.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiğini belirten Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." açıklamasını yapmıştı.

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