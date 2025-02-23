İngiltere’den Rusya'ya yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına girmesi dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Lammy, Rusya'nın emperyalist hedeflerle Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini savunarak, “Ukrayna, İngiltere ve Avrupa tarihinin kritik bir dönemindeyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalinin yankıları cephe hattının ötesinden bile duyuldu. İngiliz ailelerini sarsan artan enerji fiyatları da buna dahildir. İngiltere'ye, kurumlarımıza ve yaşam şeklimize yönelik tehditler ise bunun çok daha ötesinde. Güvenliğimizi asla hafife alamayız” ifadelerini kullandı.

Lammy, Avrupa'nın Ukrayna'ya destekleri ikiye katlaması gerektiğini ve ülkesinin yıllık 3 milyar sterlin askeri yardım sözünün arkasında olduklarını bildirdi. Ukrayna'da barışın korunması için İngiliz birliklerini gönderme sözünde de kararlı olduklarını vurgulayan Lammy, “Savaş alanı dışında, sürdürülebilir ve adil barış için ABD ve Avrupalı ortaklarımızla çalışacak, bunu yaparken Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyin yapılamayacağı konusundaki açıklığımızı koruyacağız” açıklamasında bulundu.

Rusya'ya baskıyı sürdüreceklerini aktaran Lammy, “Savaşın ilk günlerinden bu yana Rusya'ya karşı en büyük yaptırım paketini açıklayacağız” dedi.