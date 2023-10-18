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        Haberler Ekonomi Para İngiltere Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor - Para Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor

        İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri sonrasında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), 2 Kasım'daki para politikası toplantısında politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:42
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        BoE'nin faizi sabit bırakması bekleniyor
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda değişiklik göstermedi.

        Yıllık enflasyonun eylülde sabit kalmasına rağmen, gelecek ay hane halkının enerji faturalarının düşeceğine yönelik beklentiler nedeniyle, ekonomistler BoE'nin 2 Kasım'daki para politikası toplantısında faiz artışına gitmeyeceğini düşünüyor.

        BoE, ülkede faizin yüzde 0,1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından eylülde politika faizini sabit tutma kararı almıştı.

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        ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER RİSK

        Capital Economist İngiltere Başekonomisti Paul Dales, eylüle ilişkin enflasyon rakamlarının BoE'nin yüzde 6,9'luk öngörülerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Veriler, Banka'nın faiz oranlarını yükseltmeyeceğinin işaretini veriyor. Bugünkü veriler sonrası, enflasyonun aralıkta yüzde 5,1 seviyesinin altına inme ihtimali söz konusu. Ancak, enflasyonun gelecek yıl ne kadar gerileyeceğini sınırlayan yeni risk Orta Doğu'daki gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.

        ING Think Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith, enflasyonun eylülde beklentinin biraz üzerinde geldiğini belirterek, "Yine de bu durum büyük bir sürpriz değil ve enflasyon rakamlarının BoE'nin kasımda faiz artırım döngüsüne yeniden başlamasına neden olacak kadar yeterli olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

        Vergi ve danışmanlık hizmetleri RSM İngiltere Ekonomisti Thomas Pugh da BoE'nin faiz oranlarını yüzde 5,25'te sabit tutacağını kaydetti.

        Enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle enflasyonda gerileme görüleceğini kaydeden Pugh, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarında beklenen büyük düşüş görülmesinin ardından BoE'nin para politikasında sıkılaşmaya devam etme ihtimalinin daha da zayıflayacağını aktardı.

        G7 ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRADA

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X sosyal medya hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele birinci önceliğim olmaya devam ediyor. Büyük bir ilerleme gösterdik ancak hala yolumuz olduğunu biliyorum. Planımıza sadık kalacağız ve enflasyonu düşüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

        ONS verilerine göre, İngiltere, eylülde yüzde 6,7 ile en yüksek enflasyonun görüldüğü G7 ekonomisi oldu.

        Eylül enflasyonu yıllık bazda ABD'de yüzde 3,7, Kanada'da 3,8, Almanya'da 4,5, Fransa'da 4,9 ve İtalya'da yüzde 5,3 oldu.

        Henüz eylül enflasyon verisi açıklanmayan Japonya'da enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

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