Ingolstadt - Duisburg sahaya çıkıyor

Ingolstadt ve Duisburg, 28 Ekim 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Ingolstadt 5 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Duisburg 5 puanda ve 17. sırada. Ingolstadt son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Duisburg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ingolstadt kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Duisburg sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Ingolstadt son hafta oynanan Fortuna Düsseldorf maçında 1-0 kazandı.

Duisburg, Erzgebirge Aue karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Ingolstadt, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

Duisburg, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Duisburg 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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