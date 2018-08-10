Ingolstadt - Fürth maçı ne zaman?

Almanya 2. Bundesliga maçında Ingolstadt ile Fürth, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Ev sahibi Ingolstadt, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fürth son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 209 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ingolstadt kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Fürth sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ingolstadt önceki hafta Kaiserslautern mücadelesinde 1-3 yenildi.

Fürth, Heidenheim 1846 karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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