İnme hastalarına sistematik müdahale

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, "İnme hastasının semptomunun başlangıcından acile girişine, tomografisinin çekilip, müdahale ve tedavisinin yapılışına kadar her şey bütün dünyada bir sistem halinde olduğu gibi Türkiye'de de sistematik hale geldi" dedi.

AA'nın haberine göre; SBÜ tarafından düzenlenen "1. İnme Sempozyumu", Gülhane Külliyesi Bahadır Yurtbaş Amfisi'nde başladı.

Gülçelik, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ciddi anlamda inmeye multidisipliner yaklaşım sergileyen bir hastane olduğunu söyledi.

İnmede konuşma bozukluğu, güçsüzlük ve uyuşma gibi semptomların farkına varılıp, 112 Acil Servis'in haberdar edilmesi gerektiğini anlatan Gülçelik, şöyle devam etti: "Ekiplerimiz zaten farkındalığı çok iyi biliyor. Hasta, tanı konduktan sonra inme merkezlerimizden birine yönlendiriliyor ve acil serviste değerlendirilip gerekli tedavileri yapılıyor. İnme hastasının semptomunun başlangıcından acile girişine, tomografisinin çekilip, müdahale ve tedavisinin yapılışına kadar her şey bütün dünyada bir sistem halinde olduğu gibi Türkiye'de de sistematik hale geldi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bu anlamda öncülük ettiğini söyleyebilirim. Sadece biz değil Ankara'dan 9 merkez var. Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve diğer hastaneler de bu sistem içinde uyumlu bir şekilde çalışmakta."

Sempozyumun, hastanenin radyoloji birimi ve nöroloji kliniği tarafından düzenlendiğini anlatan Gülçelik, etkinliğin herkese açık olduğunu, bundan sonra her yıl düzenlemeye ve ulusal hale getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bu sempozyumla inmeye farkındalık oluşturup, tedaviyi daha hızlı ve kolay hale getirmeyi amaçladıklarını anlatan Gülçelik, "Toplantı, inmede 112 ve acil koordinasyonu, acile girdikten sonra nöroloji kliniği, sonra radyoloji kliniği, ondan sonra da tıbbi tedavi aşamalarından oluşuyor" diye konuştu.

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