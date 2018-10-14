SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İnme hastalarına sistematik müdahale
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

İnme hastalarına sistematik müdahale

Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, "İnme hastasının semptomunun başlangıcından acile girişine, tomografisinin çekilip, müdahale ve tedavisinin yapılışına kadar her şey bütün dünyada bir sistem halinde olduğu gibi Türkiye'de de sistematik hale geldi" dedi

14.10.2018 - 10:32 | Güncelleme: AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, "İnme hastasının semptomunun başlangıcından acile girişine, tomografisinin çekilip, müdahale ve tedavisinin yapılışına kadar her şey bütün dünyada bir sistem halinde olduğu gibi Türkiye'de de sistematik hale geldi" dedi.

AA'nın haberine göre; SBÜ tarafından düzenlenen "1. İnme Sempozyumu", Gülhane Külliyesi Bahadır Yurtbaş Amfisi'nde başladı.

Gülçelik, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ciddi anlamda inmeye multidisipliner yaklaşım sergileyen bir hastane olduğunu söyledi.

İnmede konuşma bozukluğu, güçsüzlük ve uyuşma gibi semptomların farkına varılıp, 112 Acil Servis'in haberdar edilmesi gerektiğini anlatan Gülçelik, şöyle devam etti: "Ekiplerimiz zaten farkındalığı çok iyi biliyor. Hasta, tanı konduktan sonra inme merkezlerimizden birine yönlendiriliyor ve acil serviste değerlendirilip gerekli tedavileri yapılıyor. İnme hastasının semptomunun başlangıcından acile girişine, tomografisinin çekilip, müdahale ve tedavisinin yapılışına kadar her şey bütün dünyada bir sistem halinde olduğu gibi Türkiye'de de sistematik hale geldi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bu anlamda öncülük ettiğini söyleyebilirim. Sadece biz değil Ankara'dan 9 merkez var. Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve diğer hastaneler de bu sistem içinde uyumlu bir şekilde çalışmakta."

Sempozyumun, hastanenin radyoloji birimi ve nöroloji kliniği tarafından düzenlendiğini anlatan Gülçelik, etkinliğin herkese açık olduğunu, bundan sonra her yıl düzenlemeye ve ulusal hale getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bu sempozyumla inmeye farkındalık oluşturup, tedaviyi daha hızlı ve kolay hale getirmeyi amaçladıklarını anlatan Gülçelik, "Toplantı, inmede 112 ve acil koordinasyonu, acile girdikten sonra nöroloji kliniği, sonra radyoloji kliniği, ondan sonra da tıbbi tedavi aşamalarından oluşuyor" diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X