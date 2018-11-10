İnnova, başlattığı SkywaveIoT Partner Programı’ı ile nesnelerin interneti (IoT) alanında faaliyet gösteren şirketler, startup’lar ve makinelerini bağlantılı hale getirmeyi hedefleyen üreticilerle bir araya gelerek IoT alanında yaratılan değerin arttırılmasını amaçlıyor. Yapılan açıklamaya göre, SkywaveIoT platformundan yararlanan şirketler, ürün geliştirme, pazarlama ve yeni işbirlikleri kurma alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlık desteğine ulaşma imkanına sahip olacaklar.

SkywaveIoT platformu ile IoT alanında yatırım yapacak firmalara uçtan uca çözüm sunan, güvenilir ve güçlü bir iş ortaklığı sunduklarını belirten İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, platformun partnerlerinin çözümlerini İnnova’nın çözüm ve hizmetlerini götürdüğü 4 kıtaya ulaştırma imkânı da bulacaklarını belirtti. Ersöz, "Nesnelerin interneti (IoT) alanında kendi uzmanlığımızla geliştirdiğimiz SkywaveIoT platformu ile fabrikalar ve üretim ortamlarının yanı sıra Akıllı Şehir uygulamalarına özel çözümlerin de önünü açıyoruz. Bu alanda teknoloji geliştiren şirketlerin platform desteğini sunuyoruz" dedi.

SkywaveIoT platformunun, ölçeklenebilir bulut mimarisi sayesinde perakende, bankacılık, enerji ve Endüstri 4.0 gibi alanlarda ihtiyaç duyulan veri iletişimi, analizi ve yönetimi gereksinimlerini karşıladığını belirten Ersöz, "Türk Telekom veri merkezi üzerinden sunduğumuz SkywaveIoT platformu sayesinde IoT uygulamalarında yaratılan kritik veriler ülkemizde depolanıyor” dedi.

SkywaveIoT Partner Programı'nın çözüm ortaklarına da çeşitli imkanlar sunuyor. İnnova ile ortak çözüm geliştirme ve sunma imkânı bulacak firmalar bu çözümlerini perakende, bankacılık, finans, ulaşım, enerji, kamu gibi geniş çevrelere ulaştırabilecek.

Firmalar aynı zamanda SkywaveIoT Partner Programına dahil diğer firma çözümleriyle birlikte de müşterilerin uçtan uca çözümlerinin bir parçası olabilecek. Bunun yanı sıra, İnnova ekipleri hem SkywaveIoT platformu hem de çözüm mimari ve geliştirme konularındaki teknik bilgilerini iş ortakları ile paylaşarak, ortak çözümlerin pazara ulaşma hızını arttırmayı hedefliyor.

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