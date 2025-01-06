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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnşaat alanında insan kemik kalıntıları bulundu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İnşaat alanında insan kemik kalıntıları bulundu!

        Kahramanmaraş Elbistan'da, TOKİ tarafından rezerv alan inşaatının yapıldığı alanda kazı sırasında insana ait olduğu düşünülen kemik kalıntıları bulundu. Kemik kalıntıları ile ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:40 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:43
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        İnşaat alanında insan kemik kalıntıları bulundu!
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        Kahramanmaraş’ta olay Elbistan ilçesinde yaşandı. TOKİ tarafından ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde yapımı devam eden rezerv alan şantiye sahasında işçilerin çalışma yaptığı alanda insana ait olduğu düşünülen kemik kalıntılarına rastlandı.

        POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre işçiler tarafından çalışma esnasında bulunan kemik kalıntıları için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, kemik kalıntıları için Elbistan Müze Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

        İNCELEME TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

        Kemik kalıntıları ile ilgili çalışma titizlikle yürütülürken yapılacak olan inceleme sonrasında kalıntıların tarihi bir kalıntı olup olmadığı netlik kazanacak.

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