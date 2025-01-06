İnşaat alanında insan kemik kalıntıları bulundu!

Kahramanmaraş’ta olay Elbistan ilçesinde yaşandı. TOKİ tarafından ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde yapımı devam eden rezerv alan şantiye sahasında işçilerin çalışma yaptığı alanda insana ait olduğu düşünülen kemik kalıntılarına rastlandı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHA'daki habere göre işçiler tarafından çalışma esnasında bulunan kemik kalıntıları için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.