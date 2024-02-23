Sancaktepe'de inşaat alanında yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu çıkarılırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre olay saat 14.00 sıralarında ilçedeki bir inşaat alanında meydana geldi. Çalışma yapılırken toprak kayması meydana geldi. İnşatta çalışan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için AFAD ve arama kurtarma ekipleri de inşaat sahasına geldi. Arkadaşları gözyaşları içinde ekiplerin kurtarma çalışmalarını izledi. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. REKLAM