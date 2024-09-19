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        Haberler Ekonomi Emlak 2023'te inşaatta satışlar 2 trilyon liraya ulaştı - Emlak Haberleri

        2023'te inşaatta satışlar 2 trilyon liraya ulaştı

        Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları, 2019-2023 döneminde 4 katına çıkarak 2 trilyon liraya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:16
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        İnşaatta satışlar 2 trilyon liraya ulaştı
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        Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlenen verilere göre, ülkede inşaat sektöründe 150 bin 623 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda 1 milyon 326 bin 56 kişi istihdam ediliyor.

        İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilançoları ve gelir tabloları incelendiğinde, son 5 yılda brüt satışlarında düzenli artış dikkati çekiyor.

        Firmaların toplam brüt satışları 2019’da 485,7 milyar lira seviyesindeyken bu tutar Kovid-19 salgının yaşandığı 2020'de 504,5 milyar liraya yükseldi. Sonraki yıllarda artışına devam eden satışlar, 2021'de 613,9 milyar liraya, 2022'de 1,2 trilyon liraya ve 2023’te 2 trilyon liraya çıktı.

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        Söz konusu 5 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar yaklaşık 442,8 milyar liradan 1,9 trilyon liraya, yurt dışı satışlar da 32,4 milyar liradan 116,5 milyar liraya ulaştı.

        Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 10,5 milyar liradan 40,1 milyar liraya yükseldi.

        Böylece bu firmaların brüt satışları son 5 yılda 4,14 katına çıkmış oldu.

        Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendisini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 1,3 trilyon liradan yüzde 278,2’lik yükselişle 4 trilyon 776 milyar liraya, öz kaynakları da yüzde 191,2’lik artışla 248,5 milyar liradan 723,5 milyar liraya ulaştı.

        SATIŞLAR KATLANDI

        Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2019-2023 döneminde yaklaşık 33,3 milyar liradan 178,8 milyar liraya yükseldi.

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        Bu firmaların yurt içi brüt satışları 31,5 milyar liradan 168,7 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 448 milyon liradan 3,4 milyar liraya çıktı. Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 1,4 milyar liradan 6,7 milyar liraya ulaştı.

        Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini artırmayı başardı. Bu dönemde söz konusu firmaların aktif büyüklükleri yüzde 220 artışla 214,1 milyar liradan 685,6 milyar liraya çıktı.

        Firmaların 2019-2023 döneminde öz kaynakları ise 49,5 milyar liradan 9,7 milyar liraya indi.

        2019-2023 döneminde inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışları, aktifleri ve öz kaynakları şöyle:

        Sektör Bilanço (bin lira)/Yıllar 2019 2020 2021 2022 2023
        İnşaat Brüt satışlar 485.681.698 504.509.854 613.893.366 1.187.866.929 2.009.697.695
        Yurt içi satışlar 442.789.270 459.149.234 551.970.164 1.078.558.084 1.853.135.426
        Yurt dışı satışlar 32.360.061 35.808.949 50.481.698 79.170.407 116.473.363
        Diğer gelirler 10.532.367 9.551.671 11.441.504 30.138.438 40.088.906
        Aktifler 1.262.980.270 1.441.944.299 1.895.932.514 3.184.305.703 4.776.460.830
        Öz kaynaklar 248.473.572 284.450.809 344.023.855 575.743.976 723.467.781
        Bilanço (bin lira)/Yıllar 2019 2020 2021 2022 2023
        Gayrimenkul faaliyetleri Brüt satışlar 33.326.450 38.644.807 55.998.784 116.299.340 178.834.407
        Yurt içi satışlar 31.498.886 36.777.409 53.582.990 109.492.231 168.720.777
        Yurt dışı satışlar 448.264 423.451 537.274 2.233.253 3.398.078
        Diğer gelirler 1.379.301 1.443.947 1.878.519 4.573.856 6.715.552
        Aktifler 214.134.615 242.348.820 343.620.582 510.690.742 685.550.139
        Öz kaynaklar 49.491.676 34.012.415 11.388.054 52.921.621 9.730.144
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