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Haberler Gündem 3. Sayfa İnşaat işçisinin ölümünde sahte içki şüphesi
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Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi öldü

Gaziantep'te, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Mehmet Ali Uğur kurtarılamadı. Uğur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

İnşaat işçisinin ölümünde sahte içki şüphesi
DHA

Gaziantep'te, sahte içki içtiği iddia edilen inşaat işçisi Mehmet Ali Uğur (47), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan Mehmet Ali Uğur, iddiaya göre, içtiği sahte içkinin ardından fenalaşması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekibi, zehirlenme şüphesiyle Uğur'u, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uğur, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uğur'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Mehmet Ali Uğur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Uğur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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