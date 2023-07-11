Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        İnşaat kazısında 2 mezar odası bulundu

        Samsun'da inşaat temel kazısında 2 mezar odası bulundu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 15:19
        İnşaat kazısında 2 mezar odası bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi'nde Hikmet Soylu'ya ait araziye müteahhit tarafından bina yapımı için çalışma başlatıldı.

        Bölge 3. derece SİT alanı olduğu için Samsun Müze Müdürlüğü görevlileri gözetiminde cuma günü yapılan binanın temel çalışması sırasında Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen 2 ayrı mezar odası ortaya çıktı.

        Hafta sonu tatil, dün de havanın yağışlı olmasından dolayı müze görevlileri gözetiminde mezarlarda bugün çalışma başlatıldı.

        Mezarların içinin taş dolu olduğu ve taşları boşaltmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mezar odası
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp Meral Polat davasında beraat kararı bozuldu!
        Kayıp Meral Polat davasında beraat kararı bozuldu!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        İşte Arda'nın ilk günü
        İşte Arda'nın ilk günü
        ABD'de uçak burun üstü düştü
        ABD'de uçak burun üstü düştü
        Asya kaplan sivrisineğine dikkat!
        Asya kaplan sivrisineğine dikkat!
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması