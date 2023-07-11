İnşaat kazısında 2 mezar odası bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi'nde Hikmet Soylu'ya ait araziye müteahhit tarafından bina yapımı için çalışma başlatıldı.

Bölge 3. derece SİT alanı olduğu için Samsun Müze Müdürlüğü görevlileri gözetiminde cuma günü yapılan binanın temel çalışması sırasında Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen 2 ayrı mezar odası ortaya çıktı.

Hafta sonu tatil, dün de havanın yağışlı olmasından dolayı müze görevlileri gözetiminde mezarlarda bugün çalışma başlatıldı.

Mezarların içinin taş dolu olduğu ve taşları boşaltmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.