İnşaat kazısında bulundu... İncelemeye alındı!

Bolu’da, Tepecik Mahallesi'nde bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı.
İHA'nın haberine göre yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu.
ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
Sert kayanın çevresini kazan operatör alanda lahit olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahdin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü.
KAPAĞI DAHA SONRA AÇILACAK
Lahdin kapağının müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.
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