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HaberlerEmlak

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0.07 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı.İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,27 arttı.

İnşaat maliyet endeksi

İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,40 düştü, işçilik endeksi %1,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,43 düştü, işçilik endeksi %25,38 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Ekim 2019

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0.10 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,32 düştü, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %2,03 düştü, işçilik endeksi %25,52 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Ekim 2019

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0.03 DÜŞTÜ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,68 düştü, işçilik endeksi %1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %7,75 düştü, işçilik endeksi %24,87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Ekim 2019

İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Ekim 2019

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