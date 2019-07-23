İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,18, işçilik endeksi %0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %24,30, işçilik endeksi %26,17 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Mayıs 2019



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,67 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,15, işçilik endeksi %0,65 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %25,02, işçilik endeksi %26,39 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Mayıs 2019





BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,75 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,30, işçilik endeksi %0,38 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %22,10, işçilik endeksi %25,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Mayıs 2019





İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Mayıs 2019



