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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,54 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,54 arttı

        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,86 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:11
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        İnşaat maliyetinde artış hızı geriliyor
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        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,86 arttı.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,95 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,65 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,10 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,88 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILARDA ARTIŞ YÜZDE 37,13

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,23 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 60,49 arttı.

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