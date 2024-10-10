İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,54 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,86 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,95 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,65 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,10 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,88 arttı.