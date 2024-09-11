TÜİK'in açıkladığı verilere göre; inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık yüzde 46,35 arttı, aylık yüzde 1,91 arttı. Yıllık artış, Ekim 2021'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Bu durum asgari ücrete ara zam yapılmaması nedeniyle işçilik ücretlerinde geçtiğimiz yıl görülen artışın yaşanmamasından ve baz etkisinden kaynaklandı.

2023 Temmuz'dan bu yana yüzde 60-70 bandında seyreden yıllık artış oranı, Haziran 2023'ten beri ilk kez 50 puanın altına geriledi.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 46,78 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,53 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,38 arttı.