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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde artış sürüyor - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetinde artış sürüyor

        İnşaat maliyet endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:13
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        İnşaat maliyetinde artış sürüyor
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        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,00 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,47 arttı.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 65,02 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,45 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,31 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 68,88 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,43 ARTTI

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,43 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,85 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,04 arttı.

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