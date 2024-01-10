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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde artış sürüyor - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetinde artış sürüyor

        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:07
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        İnşaat maliyetinde artış sürüyor
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        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,77 arttı.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 66,06, AYLIK YÜZDE 1,87 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı.

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        BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK YÜZDE 67,91, AYLIK YÜZDE 0,40 ARTIŞ

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

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