İnşaat maliyetinde rekor artış! 0:00 / 0:00

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106.87 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4.16, işçilik endeksi yüzde 0.72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130.59, işçilik endeksi yüzde 45.67 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİNDE YÜZDE 102 ARTIŞ

TÜİK rakamlarına göre, bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.58, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 101.79 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.08, işçilik endeksi yüzde 0.68 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 124.22, işçilik endeksi yüzde 45.38 arttı.

TÜİK'in açıkladığı istatistiklerde, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yer aldı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 6.31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.51, işçilik endeksi yüzde 0.86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 151.73, işçilik endeksi de yüzde 46.77 arttı.