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İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 1,2 büyüdü

Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Mayıs 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi Mart 2023’te, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,3 arttı. Üretim yılın ilk çeyreğinde alt sektörlerin 11’inde yükselirken, 11’inde ise geriledi. Sektördeki büyümenin sınırlı oranda gerçekleşmesi iç ve dış taleplerdeki düşüşten kaynaklandı. Raporda ayrıca, seçimlerin geride kalmasıyla yılın ikinci yarısına ilişkin öngörülerin büyük ölçüde şekillenmeye başladığı da belirtildi

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 1,2 büyüdü
HABERTURK.COM

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mayıs 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre 2023’ün Mart ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Böylece yılın ilk çeyrek dönemindeki üretim artışı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayisindeki 22 alt sektörün 11’inde üretim yükselirken, 11’inde ise geriledi. En yüksek üretim artışı yüzde 43,6 ile metal kapı ve pencere sektöründe yaşandı.

ÜRETİMİN SINIRLI BÜYÜMESİNDE TALEPLERDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

İç ve dış pazardaki talep koşullarının mart ayında zayıfladığı belirtilen raporda, yurt içindeki zayıflama inşaatlardaki zayıflama ve depremselliğe, dış pazarlardaki küçülme ise uygulanan sıkı para politikaları sonucu inşaatlarda yaşanan yavaşlamaya bağlandı. Yılın ilk çeyreğindeki sınırlı büyümeye bağlı olarak; yüzde 32,6 ile metal yapı ve yapı parçaları, yüzde 28,8 ile ahşap inşaat malzemeleri, yüzde 19,2 ile hazır beton ürünleri, metal kapı ve pencere sektöründen sonra üretimin en çok arttığı diğer alt sektör dalları oldu. Üretimin en çok azaldığı alt sektör yüzde 20,5 ile demir çelik ürünleri olurken, onu sırasıyla yüzde 12 ile inşaat camları, yüzde 8,8 ile de seramik kaplama malzemeleri izledi.

YILIN İKİNCİ YARISINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Türkiye İMSAD raporuna göre, 2023 yılının ilk yarısında yurt dışı pazarlarında görülen zayıflamada, deprem afetinin etkileri ve seçim beklentileri belirleyici oldu. Gelinen noktada seçimlerin geride kalmasıyla, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler de büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Buna göre inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisini etkilemesi beklenen farklı unsurlar öne çıktı. Bu unsurlardan en önemlisi yeni yönetimin para ve maliye politikalarında normalleşme işaretleri göstermesi oldu. Böylece merkez bankası faizi ile diğer kredi faizlerinde artış beklentisi ortaya çıktı. Ekonomiyi soğutmak için uygulanması beklenen daha sıkı para politikasının yılın ikinci yarısında inşaat sektörünü sınırlayabileceği ihtimali güçlendi.

BİTİRİLMESİ PLANLANAN YAPILAR SEKTÖRÜ DESTEKLEYECEK

Bir diğer önemli unsur olarak yüksek inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin alınan yapı ruhsatlarında düşüşe yol açtığı vurgulanan raporda, deprem bölgesindeki 11 ilde afet konutları ve alt yapı inşaatlarının hızlandığına işaret edildi. Yerel seçimler öncesi bitirilmesi planlanan yapıların sektörü destekleyeceğine dikkat çekilen raporda, 2024 yılı mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimler öncesi geleneksel olarak yerel yönetimlerin alt ve üst yapı inşaat faaliyetlerine ağırlık vereceği belirtildi. Sektörde yaşanması beklenen bu hareketliliğin, inşaat malzemesi sanayisini güçlendirmesi konusunda önemli bir unsur olduğu belirtildi.

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