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İnşaat malzemeleri sanayisinde 1.5 yılın ardından ilk güven artışı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi aralık ayı sonuçlarına göre; Bileşik Endeks, yılın son ayında 0,01’lik gerilemeyle 69,51 puan olarak gerçekleşti. 2022 yılı nisan ayından beri gerileyen endekste bu durum yılın son ayında neredeyse durağanlaşırken, 2021 yılı ağustos ayından itibaren gerileme sürecine giren Güven Endeksi de ilk kez artış gösterdi. Söz konusu pozitif gelişme, sektörde 2023’e yönelik iyimser bir tablo yarattı

İnşaat malzemeleri sanayisinde 1.5 yılın ardından ilk güven artışı
HABERTURK.COM

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2022 sonuçları açıklandı. İç pazardaki daralmalar ve mevsimsellik etkileriyle 7 ay üst üste gerileyen Bileşik Endeks, yılın son ayında da bir önceki aya göre 0,01’lik düşüşle 69,51 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeks güven ve beklentilerdeki iyileşme ile yeni yıla iyimser başlarken, özellikle son dönemdeki desteklerin sektöre olumlu katkı sağlayacağı beklentisi öne çıkıyor.

DESTEK PAKETLERİ İÇ TALEBİ ARTIRACAK

Türkiye İMSAD tarafından açıklanan aylık verilere göre; Faaliyet Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 0,9 puan düşüş gösterdi. Alt faaliyet gruplarında da sınırlı küçülme yönünde benzer eğilimler yaşandı. İç pazarda hareketlilik hızını kesmiş bir şekilde de olsa sürerken, ihracat pazarlarında ise daha hissedilir bir yavaşlama görüldü. İnşaat malzemeleri sektöründeki yurtiçi satışlar aralık ayında sınırlı ölçüde düşüş gösterirken, uzun bir süredir devam eden ihracat düşüşü de benzer şekilde devam etti.

2022’nin son ayında üretimde de belirgin bir gerilemenin yaşandığındı belirtilen endekse göre, faaliyetler giderek durağanlaştı. İç talepteki düşüşlerin ana sebebi olarak mevsimsel etkiler ön plana çıkarken, dış talepteki yavaşlama da faaliyetler üzerinde olumsuz etki yarattı. Ancak son dönemde açıklanan birçok destek paketinin iç talebi ve satışları kış aylarında desteklemesi bekleniyor.

GÜVEN ENDEKSİ 16 AY SONRA İLK KEZ ARTTI

Faaliyetteki düşüşe rağmen 2021 yılı ağustos ayından itibaren gerileme sürecine giren Güven Endeksi Aralık 2022’de sınırlı da olsa artış gösterdi. Güvende uzun süre sonra yaşanan yükselişin en önemli nedeni olarak ekonomiye ve inşaat sektörüne verilen destekler öne çıktı. Ancak aralık ayında bir önceki aya göre 0,21 puan artış gösteren Güven Endeksi'nin uzun süre sonra yaşanan bu artışa karşı kırılgan ve zayıf kalmaya devam ettiği görüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi değişmezken, inşaat sektörüne ve inşaat malzemeleri sanayisine olan güven sınırlı olarak arttı. Buna bağlı olarak ihracat pazarlarına olan güven de aralık ayında yukarı yönde ilerleme kaydetti. Güven Endeksi’nde yaşanan söz konusu pozitif durum, yeni yıla yönelik iyimser bir tablo yarattı ve yeni yılda özellikle iç pazarda hareketlilik beklentisini destekledi.

BEKLENTİ ENDEKSİ 2022'NİN SON AYINDA YÜKSELDİ

Beklenti Endeksi ise aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış gösterdi. Ekonomiye ilişkin beklentilerde gerileme durağanlaşırken, özellikle sektöre ilişkin beklentilerde iyileşme yaşandı. Söz konusu yükseliş ile beraber Beklenti Endeksi yedi aydır süren gerilemeye ara vermiş oldu. İç ve dış pazar koşullarındaki zayıflamaya rağmen genel olarak sektöre ilişkin beklentiler yükselirken, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise değişmedi. Böylece ekonomiye ilişkin beklentilerdeki düşüş uzun süre sonra son bulmuş oldu. Öte yandan, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler yavaşlayarak azalmaya devam etti. Bu sonuçlar ile birlikte ihracat pazarlarındaki daralma aralık ayında daha belirgin bir şekilde hissedilirken sektörel beklentiler için önümüzdeki döneme ilişkin iyimser işaretler verildi.

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