İnşaat malzemesi ihracatı 2,49 milyar dolara yükseldi

İnşaat malzemesi ihracatı temmuzda 2,49 milyar dolara yükseldi
Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2024 Temmuz ayı sonuçlarına göre ihracat, haziran ayının 322 milyon dolar üzerinde gerçekleşti. İhracat değeri, geçen yılın temmuz ayına oranla da yüzde 6,9 arttı. 2024 temmuz ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat miktar olarak geçen yılın temmuz ayının üzerinde gerçekleşti
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi Temmuz 2024 ayı sonuçları açıklandı. İnşaat malzemesi sanayi endeksleri temmuz ayında önemli artışlar gösterdi. Nisan-haziran döneminde çalışma gün sayısında yaşanan iniş çıkışlar ihracat endekslerinde dalgalanmalara yol açtı. 2024 Temmuz ayında bu etki ortadan kalktı ve inşaat malzemesi sanayi ihracatı artış gösterdi. İhracat geçen yılın temmuz ayının da üzerinde gerçekleşti.
İHRACAT, 2,49 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İnşaat malzemesi sanayi dış ticaret performansı temmuz ayında belirgin şekilde arttı. Temmuz 2024 itibarıyla inşaat malzemesi ihracatı 2,49 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu değer, haziran ayının 322 milyon dolar üzerinde ve geçen yılın temmuz ayının yüzde 6,9 üzerinde oldu. İhracat miktarı ise 3,82 milyon tona çıkarak, önceki haziran ayının 260 bin ton üzerinde ve geçen yılın temmuz ayının yüzde 4,7 üzerinde gerçekleşti. Ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise 0,65 dolar/kg olarak belirlendi ve geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 2,1 artış gösterdi.
İTHALAT, 342.100 TON OLARAK KAYDEDİLDİ
Rapora göre, temmuz ayında inşaat malzemesi ithalatı 1,089 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat haziran ayında 1,0 milyar doların altına indikten sonra, temmuz ayında yeniden 1,0 milyar doları aştı. İthalat miktarı ise, 2024 temmuz ayı inşaat malzemesi ithalatı 342.100 ton olarak kaydedildi. Ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 3,18 dolar/kg olarak belirlendi ve bir önceki aya göre yükseldi.
YILLIK İHRACAT 29 MİLYAR DOLARIN ALTINDA KALDI
2024 yılı temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatı 28,89 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 29 milyar dolar seviyesinin altında kalırken, geçen yılın temmuz ayının yüzde 4,3 altında ve yıllıklandırılmış ihracat miktarı yüzde 4,7 azalarak 45,87 milyon ton oldu. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.
ALT SEKTÖRLERİN İHRACATI ARTIŞ GÖSTERDİ
Temmuz ayında inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı genel olarak artış gösterdi. 2024 temmuz ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatları 2023 yılı temmuz ayına göre düşük gerçekleşti. Emtia fiyatlarındaki düşüşler bu gerilemede belirleyici oldu. 2024 temmuz ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 arttı. Demir çelik ürünleri ihracat birim fiyatları yüzde 3,8, metal bazlı ürünler fiyatları yüzde 3,3 düştü. Ağaç ve ahşap ürünler fiyatları yüzde 4,0 geriledi. Kimyasal ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 24,0 azaldı. Yalıtım malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 düşüş gösterdi. Elektrik malzemesi ve teçhizatlarında birim fiyatlar yüzde 6,4 arttı.
2024 temmuz ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat miktar olarak geçen yılın temmuz ayının üzerinde gerçekleşti. Demir çelik ürünlerinde yüzde 5,2, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 55,6, elektrik teçhizatlarında yüzde 3,2, metal ürünlerde yüzde 17,2 ve ağaç ahşap ürünlerinde yüzde 20,8 artış sağlandı. Bununla birlikte, prefabrik yapılar ihracatında bir gerileme görüldü.
İhracat değerlerinde de benzer bir artış trendi gözlemlendi. Demir çelik ürünlerinde yüzde 1,2, elektrik malzemesi ve teçhizatlarda yüzde 9,8, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 18,3, metal bazlı ürünlerde yüzde 13,3 ve mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 3,3 artış kaydedildi. Prefabrik yapılar ihracatında ise yüzde 10,0 azalma yaşandı.