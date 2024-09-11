İnşaat malzemesi ihracatı 2,49 milyar dolara yükseldi

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi Temmuz 2024 ayı sonuçları açıklandı. İnşaat malzemesi sanayi endeksleri temmuz ayında önemli artışlar gösterdi. Nisan-haziran döneminde çalışma gün sayısında yaşanan iniş çıkışlar ihracat endekslerinde dalgalanmalara yol açtı. 2024 Temmuz ayında bu etki ortadan kalktı ve inşaat malzemesi sanayi ihracatı artış gösterdi. İhracat geçen yılın temmuz ayının da üzerinde gerçekleşti.

İnşaat malzemesi sanayi dış ticaret performansı temmuz ayında belirgin şekilde arttı. Temmuz 2024 itibarıyla inşaat malzemesi ihracatı 2,49 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu değer, haziran ayının 322 milyon dolar üzerinde ve geçen yılın temmuz ayının yüzde 6,9 üzerinde oldu. İhracat miktarı ise 3,82 milyon tona çıkarak, önceki haziran ayının 260 bin ton üzerinde ve geçen yılın temmuz ayının yüzde 4,7 üzerinde gerçekleşti. Ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise 0,65 dolar/kg olarak belirlendi ve geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

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İTHALAT, 342.100 TON OLARAK KAYDEDİLDİ

Rapora göre, temmuz ayında inşaat malzemesi ithalatı 1,089 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat haziran ayında 1,0 milyar doların altına indikten sonra, temmuz ayında yeniden 1,0 milyar doları aştı. İthalat miktarı ise, 2024 temmuz ayı inşaat malzemesi ithalatı 342.100 ton olarak kaydedildi. Ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 3,18 dolar/kg olarak belirlendi ve bir önceki aya göre yükseldi.

YILLIK İHRACAT 29 MİLYAR DOLARIN ALTINDA KALDI

2024 yılı temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatı 28,89 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 29 milyar dolar seviyesinin altında kalırken, geçen yılın temmuz ayının yüzde 4,3 altında ve yıllıklandırılmış ihracat miktarı yüzde 4,7 azalarak 45,87 milyon ton oldu. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.