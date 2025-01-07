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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,2 azaldı - Emlak Haberleri

        İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,2 azaldı

        Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu'nun Aralık 2024 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2024 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. 2025 yılında inşaat sektöründe beklenen büyümenin yaratacağı talebin inşaat malzemesi sanayi üretimini de olumlu etkileyeceğine raporda yer verildi. Yenileme pazarına dair ise sınırlı bir toparlanma beklentisi oluştuğuna vurgu yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:29
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        İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 2,2 azaldı
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        Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Aralık 2024 sonuçları açıklandı. Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2024 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttığı belirtildi. Yıl boyunca yaşanan değişime de raporda yer verildi. Yılın ilk çeyrek döneminde üretimin geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre yüzde 10,9 yükseldiği, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,9 azaldığı kaydedildi. Üçüncü çeyrekte de üretimdeki gerilemenin sürdüğüne ve yüzde 2,2 oranında azalma görüldüğüne değinildi.

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        12 alt sektörde üretim azaldı

        2024 yılının ekim ayında alt sektörlerin birçoğunda üretimin azaldığına raporda dikkat çekildi. 2024 Ocak-Ekim döneminde üretim, 10 alt sektörde geçen yılın aynı dönemine göre artarken, 12 alt sektörde ise azaldı.

        Öte yandan bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları yaşandı. İlk on ayda geçen yılın ilk on ayına göre inşaat camları üretimi yüzde 13,4 ve demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,3 arttı. Hazır beton üretimi yüzde 9,5, çimento üretimi yüzde 5,6 ve demir çelik çubuk profil üretimi de yüzde 5,2 büyüdü.

        2024 yılının ilk on ayında 2023 yılının ilk on ayına göre bazı alt sektörlerde ise üretimin yüksek düşüş gösterdiği rapora yansıdı. Bu dönemde seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 24,1 ve seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 27,2 düştü. Ayrıca, metal yapı ve yapı parçaları üretimi yüzde 16,6, demir çelik radyatör üretimi yüzde 23,9 ve birleştirilmiş parke yer döşemeleri üretimi yüzde 17,1 azalma kaydetti.

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        2023 yılında alt sektörlerde farklı üretim eğilimlerinin ortaya çıktığına değinilen raporda, 2024 yılının ilk on ayında da benzer eğilimin sürdüğüne vurgu yapıldı.

        İnşaat sektörü büyümeye devam ediyor

        Türkiye İMSAD raporuna göre, son çeyrek verilerinin öngörüsü ile birlikte 2024 yılında inşaat sektörünün ortalama yüzde 8,0 büyüme gösterdiği belirtildi. İnşaat sektöründe sağlanan bu yüksek büyümenin arkasında, deprem bölgesi faaliyetleri, kamunun alt yapı ve sosyal donatı yatırımları, yerel yönetimlerin yatırımları ile kentsel dönüşüm faaliyetlerinin önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Raporda, 2024 yılında uygulanan sıkılaştırma ve iç talebi sınırlama politikalarına rağmen yüksek oranda büyüme gerçekleştiğinin altı çizildi.

        Sıkılaştırma politikaları devam edecek

        Geleceğe dönük öngörülerin de paylaşıldığı raporda, 2025 yılında da enflasyon ile mücadele amacıyla yıl genelinde sıkılaştırma politikalarının uygulanmaya devam edeceğine dikkat çekildi. Özellikle sıkı para politikasının etkili olacağı belirtildi. İnşaat sektöründeki yüksek büyümenin 2024 yılında inşaat malzemesi sanayi üretimine yansımadığına da mercek tutuldu. Büyük ölçüde stokların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, 2025 yılında ise inşaat sektöründeki büyümenin yaratacağı talebin muhtemelen inşaat malzemesi sanayi üretimini de olumlu etkileyeceğine yer verildi. Yenileme pazarına dair ise sınırlı bir toparlanma beklentisi oluştuğuna vurgu yapıldı.

        2025 yılında yüzde 5 oranında büyüme bekleniyor

        Raporda, uygulanan ekonomi politikalarının olası etkileri, 2025 yılı bütçesi ve yıllık program birlikte değerlendirildiğinde inşaat sektörünün 2025 yılında yüzde 5 oranında büyüme göstereceğine dair öngörü paylaşıldı. Deprem bölgesi alt ve üst yapı yatırımlarının 2 puan, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 1,5-2,0 puan değerinde inşaat sektörünün büyümesine katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, diğer kamu yatırımlarından 1,0 puan, özel sektörün özellikle yılın ikinci yarısında hareketlenmesi beklenen faaliyetlerinden de 0,5-1,0 puan katkı elde edinileceği tahmininde bulunuldu. Ek olarak, Suriye’de yaşanan gelişmelerin sonuçlarının da inşaat sektörüne olumlu etkide bulunacağı yönünde fikir paylaşıldı.

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