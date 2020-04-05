AA

Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi için konuta yatırım yapılmasını tavsiye etti.

Salgın nedeniyle dövize yönelme yaşandığını ancak bunun ülke ekonomisi açısından tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini savunan Andıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mali piyasalardaki spekülatif iniş çıkışlar nedeniyle, birikimlerini koruma güdüsüyle güvenli liman arayan vatandaşlarımızın zarara uğramamaları için en güvenli yatırım aracı olan konuta yönelmelerini tavsiye ediyorum. Kaldı ki bitmiş sıfır konutlarda kamu bankalarının uyguladığı 0,79 konut kredisi oranı varken ve peşinatlar da yüzde 10'a düşürülmüşken, halkımızın birikimlerini korumak için en güvenli liman konut almaktır. Bu dönemde konut alan hem birikimini korur hem de uzun vadede daha karlı çıkar."

Andıç, yüz binlerce kişinin ekmek kapısı olan inşaat sektörüne destek olunması ve konut satışlarının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanması ve konut ve ticari alanların satışında geçen 31 Aralık'ta son bulan KDV indirimlerinin tekrar uygulanması halinde hem sektör rahat bir nefes alır hem de vatandaşlarımız birikimlerini en güvenli liman olan konutta değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.