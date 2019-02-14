Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD'ın ev sahipliğinde bir araya gelen mimar, mühendis, müteahhit, teknik müşavir, yazılımcı, danışman, akademisyen ve inşaat malzemesi sanayisi temsilcilerinden oluşan proje ortakları; sayısal dönüşümün öncüsü 'buildingSMART Türkiye'nin kuruluş sürecini başlattı.

BuildingSMART Türkiye Çalışma Grubu, BIM (Building Information Modelling/Yapı Bilgi Modellemesi) İcra Kurulu Başkanı Richard Petrie ile İngiltere'nin başkenti Londra’da bir araya gelerek buildingSMART Türkiye temsilciliğinin kurulması için resmi başvurusu yaptı.

KÜRESEL STANDARTLAR, ULUSAL STANDARTLAR OLARAK KABUL EDİLİYOR

Richard Petrie, buildingSMART’ın en önemli misyonunun açık ve paylaşılabilir sosyal altyapının toplumsal, çevresel ve ekonomik faydaların kazanılması açısından dünya çapında ticari ve kurumsal süreçlere uygulanabilirliği konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Petrie, “BIM konusunda uluslararası standartların oluşturulmasında işin tam ortasındayız. Tedarikçilerin çoğu bu standartların uygulanmasına önem veriyor. Sektörde küresel boyutta standartları belirledikten sonra ulusal standartlar olarak kabul edilmesini sağlıyoruz. Biz Türkiye’de bu alanda hızlı gelişmeler olacağına inanıyoruz” dedi.

5 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen buildingSMART-International Yönetim Kurulu’nda yapılan başvuru değerlendirildi ve “buildingSMART Türkiye Chapter-in-formation” yapılanması onaylandı. 2019 yılı itibarıyla Standartlar ve Yayınlar Çalışma Grubu, Teknoloji Çalışma Grubu, Proje Geliştirme Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu ile İletişim, Tanıtım ve Üyelik Çalışma Grubu da, belirlenen yol haritaları doğrultusunda faaliyetlerine başlıyor.