İnşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı - ADANA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde, bazı şüphelilerin inşaat halindeki bir binaya girdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve devriye görevi yapan diğer polisler, şüphelilerden birini kaçmak istediği sırada yakaladı.Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, bir eldiven ve kesici bir alet buldu.Gözaltına alınan şüpheli F.R, polis merkezine götürüldü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR