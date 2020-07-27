İnşaatın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - SAMSUN

Muharrem Cengiz'in (56) kullandığı 55 HF 676 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki inşaatın bahçesine devrildi.Yaralanan sürücü Cengiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.Kaza sonrası araçta bulunan eşya ve kitaplar çevreye saçıldı.Otomobil, polis ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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