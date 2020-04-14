İnşaatın havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü - AKSARAY

Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki 8 katlı bir inşaatın yedinci katında çalışan Zeki Kozan (58),bastığı kalasta dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.İşçilerin duvarı kırarak ulaştığı Kozan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralanan Kozan, kurtarılamadı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR