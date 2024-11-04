İnşaatta cansız beden bulundu Eskişehir'de incelemeye gelinen bir binanın içinde cansız beden bulundu. Kimlik tespiti yapılan kişinin 79 yaşındaki Ural Alpçetin olduğu öğrenildi. Alpçetin'in bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve inşaatta vakit geçirdiği öne sürüldü

Anadolu Ajansı Giriş: 04.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:25 facebook

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