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Haberler Gündem 3. Sayfa İnşaatta toprak kaydı, yan bina boşaltıldı
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Arnavutköy'de inşaatta toprak kaydı, yan bina boşaltıldı

İstanbul Arnavutköy'de, bir binanın temel inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu, 4 ailenin yaşadığı yan bina boşaltıldı. Önlem amaçlı tahliye edilen bina sakinleri geçici süreliğine ilçedeki otellere yerleştirildi

İnşaatta toprak kaydı, yan bina boşaltıldı
İnşaatta toprak kaydı, yan bina boşaltıldı
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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, temel inşaatında meydana gelen toprak kayması soncu yanındaki bina boşaltıldı.

Merkez Mahallesi Ova Sokak'ta perde beton yapılmayan inşaatın temel kısmında, dün toprak kayması meydana geldi. Arsanın bitişiğindeki bina sakinleri panikle sokağa çıkarak durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Sokağa gelen belediye ekipleri, yaptıkları incelemede 4 ailenin yaşadığı binada herhangi bir hasar olmadığını tespit etti. Ekipler, toprak kaymasının devam etme riskine karşın bina sakinlerini binadan tahliye etti. Bina sakinleri geçici süreliğine ilçedeki otellere yerleştirildi.

'BU BİNADA HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMADI'

Boşaltılan binada yaşayan Köroğlu Kılıç, "Binadan sabah saatlerinde ses geldi, sanki heyelan olmuş gibi. Bu binada herhangi bir önlem alınmadı. Müteahhidi veya mühendisi nasıl böyle bir cahillik yapar bilmiyorum. Buraya bir önlem alın dedim, umursamadılar. 'Allah'ın izni ile bir şey olmaz' diyor hala bana. Şimdi belediye ekipleri geldi, sıkıştı. Biz bu binadan çıkartılıyoruz ama hasta falan var binada. Otelde olur mu hiç bilmiyorum. Şu an tahliye ediliyoruz. Hepimiz sıkıntıdayız, bilmiyorum. Arkada bir hasar var, ağaçlarımız hep gitti" dedi.

Öte yandan, müteahhidin inşaat sahasında güvenlik tedbirlerini artırması için belediye tarafından uyarı gönderildiği bildirildi.

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