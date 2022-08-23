İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas’ta inşaattan düşen 53 yaşındaki sıva işçisi Yunis Şahin olay yerinde hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
İHA

Sivas’ta inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Kardeşler Mahallesi Sıhhiye Sokağı'nda bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre inşaatın 5. katında iskelede çalışan 53 yaşındaki sıva işçisi Yunis Şahin, dengesini kaybederek yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahin, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirledi. Şahin’in cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakırköy Basınköy'de bulunan bir villanın çatısında yangın
GÜNDEM Bakırköy'de bir villanın çatısında yangın çıktı
Son dakika haberi: Kilis'te anne kızın katili akraba çıktı! - Günün öne çıkan güncel haberleri
GÜNDEM Anne kızın katili akraba çıktı!
İzmir’de paniğe yol açan yıkım: 10 katlı bina böyle yerle bir oldu
GÜNDEM Kontrolden çıktı! Bir anda çöktü
Adaylar dikkat! KPSS Ön lisans geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS takvimi ile 2022 KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM Dikkat: KPSS başvurularında son günler!
Son dakika haberi: Ata Deniz 2 yaşındaydı! Bu kaçıncı çocuk! - Samsun haberleri
GÜNDEM Ata Deniz 2 yaşındaydı! Bu kaçıncı çocuk!
KAYIT EKRANI: Son günler! Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitecek? 2022-2023 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler/evraklar neler? e-Devlet üniversite e-kayıt linki ekranı
GÜNDEM Son günler! Üniversite kayıtları...
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!
Son dakika: Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay: Öldüren döner! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Tavuk döner istedi! Öldüren döner!
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı
GÜNDEM Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı
Tarihler netleşti! 2022 Adalet Bakanlığı promosyonu nasıl alınır, ne kadar, nasıl ve nereden başvuru yapılır? 25 bin TL Adalet Bakanlığı personel promosyonu başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru ekranı
GÜNDEM Adalet Bakanlığı 25 bin TL promosyon detaylar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.