İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu

Takma kirpikten burun kılı, dalgalı kaş ve dudaklar derken modanın hızına yetişmek mümkün değil. Sosyal medyada ilgi gören son trend ise daha önce gördüklerimize benzemiyor. Peki Kim Kardashian'ın da ayak uydurduğu bu trendin sırrı nedir?