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İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu

30.08.2018 - 16:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Takma kirpikten burun kılı, dalgalı kaş ve dudaklar derken modanın hızına yetişmek mümkün değil. Sosyal medyada ilgi gören son trend ise daha önce gördüklerimize benzemiyor. Peki Kim Kardashian'ın da ayak uydurduğu bu trendin sırrı nedir?

  • 1 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Sıra dışı kıyafet ve aksesuarlarıyla her daim medyada yer alan Kim Kardashian Instagram paylaşımlarıyla şaşırttı.

     

  • 2 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Kardashian, geçtiğimiz günlerde cildiyle bütün halde duran kolyesiyle paylaştığı hikayeyle takipçilerini korkuttu. 

     

  • 3 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Ancak insan derisini andıran bu kolye aksesuardan başka bir şey değildi. 

  • 4 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Üstelik kolye kalp ritmine göre ışıldıyordu.

     

  • 5 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Daha sonra Chrissy Teigen de benzer bir aksesuarla paylaşımda bulundu.

     

  • 6 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Ünlülerin ardı ardına paylaştığı bu gözü rahatsız eden aksesuarların aslında birer sanat eseri olduğu ortaya çıktı.

     

  • 7 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Ünlülerle birlikte popüleşleşen bu trende vücut modifikasyonu deniyor. 

     

  • 8 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    İnsan derisini andıran aksesuarlar Simon Huck'ın A Human adlı sanat etkinliğini tanıtmayı amaçlıyor. 

     

  • 9 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Etkinlik 5-30 Eylül tarihleri arasında New York Soho'da gerçekleşecek. Ünlüler de bu etkinliğin tanıtımını yapıyor. 

  • 10 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Sergi, kişinin vücudunu fiziksel anlamda tam olarak kendini hissettiği şekilde göstermesini sağlıyor.

  • 11 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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    Aksesuarlar kalıcı değil ama ürpertici görünüyor! Peki siz bu trend hakkında ne düşünüyorsunuz?

  • 12 İnsan derisine işlenmiş gibi duran aksesuarlar Instagram'da trend oldu
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