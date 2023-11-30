İnsan gibi davranan komik hayvan fotoğrafları gününüzü neşelendirecek
Tıpkı çocuklar gibi hayvanlarda insanların hareketlerini taklit edebiliyor. İnsanlar hayvanların tuhaf ve komik hallerini yakalayarak görenlere kahkaha attırmayı başarıyor
ŞAPKA TAKARAK İNSANLAR İÇİNDE OTURARAK YEMEK YİYEN BİR KÖPEK
Kafasındaki şapka ile yemek yiyen köpek etraftaki insanlar tarafından oldukça normal karşılanıyor.
KEDİ RESMİNİ GÖREN ŞAŞKIN BİR KEDİ
HAYVAN MAĞAZASINDA ÇALIŞAN BİR GOLDEN RETRİEVER
AİLE YEMEĞİ
MUTLU AİLE TABLOSU
KÜÇÜK DOSTUNA BENZEMEYE ÇALIŞAN BİR KÖPEK
POLİS AKADEMİSİNDE EĞİTİM ALAN KÖPEKLER
"HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"
"KAÇ KERE SANA BÖYLE KONUŞMA DEDİM"
BÜYÜKANNESİ TARAFINDAN GİYDİRİLEN KÖPEK
KIZ KARDEŞİNİ KORUYAN KÖPEK
HERKESİN SARILMAYA İHTİYACI VARDIR
BESLENMEK İÇİN EVE GELİYOR
Sokakta yaşayan bu köpek beslenmek için insanların yanına geliyor.
SÜRÜYÜ SALDIRIDAN KURTARAN BİR ÇOBAN KÖPEĞİ
Kurt saldırısından kurtarılan koyun, çoban köpeğine teşekkür ediyor.
ARKADAŞI İÇİN ENDİŞELENEN BİR KEDİ
Veterinerde tedavi gören arkadaşı içn endişelenen kedinin görüntüsü karelere yansıyor.
Kaynak: Reddit, Instagram