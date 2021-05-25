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İnsan hakları avukatı Amal Clooney, Darfur zanlısına ilişkin açıklamalarda bulundu

İnsan hakları avukatı Amal Clooney, Darfur ihtilafı sırasında işkence ve cinayet gibi zulümler yapmakla suçlanan zanlı Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman hakkında ek olarak cinsel şiddet ve istismar suçlamalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

İnsan hakları avukatı Amal Clooney, Darfur zanlısına ilişkin açıklamalarda bulundu
İnsan hakları avukatı Amal Clooney'den Darfur davası açıklaması
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Reuters

Darfur zanlısı Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, Sudan'da hükûmet yanlısı olduğu bilinen askeri çete ve milisler olan Cancavid'le ilişkili bir isim.

Takma adının ise Ali Kuşayb olduğu biliniyor. 31 farklı savaş suçunun şüphelisi olan adam, 2002 yılında Sudan'ın batı bölgesi Darfur'da başlayan insanlığa karşı işlenen savaş suçları kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafınca yargılanıyor.

Clooney, videolu konuşmasında duruşmanın Darfur tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyleyerek Darfur davasının kurbanlar için hak ettikleri hesabın sadece bir başlangıcı olacağını aktardı.

Aynı zamanda Sudan'ın 2019'da görevden alınan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun ve Abdurrahim Muhammed Hüseyin’in de mahkemeye çıkması bekleniyor.

ZANLI NEYLE SUÇLANIYOR?

Savcı Fatou Besouda, 31 suçun zanlısı olan isim Abd-Al Rahman'ın köylere saldırı düzenlediği ve 40 bin sivili evlerinde zorladığına dair kanıtlar olduğunu söyledi. 300'den fazla cinayet ve baskına karışan kişinin Ali Kuşayb olarak bilinen çetenin komutanı olduğunu aktardı.

Zanlının avukatları ise 2020 yılının haziran ayında teslim olan Abd-Al-Rahman'ın, Ali Kuşayb olmadığını savunuyor.

Mahkemeye çıkan zanlı Abd-Al-Rahman, henüz savunma yapmadı ancak Darfur zanlısı Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman'ın savunma avukatı Cyril Laucci, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Birleşmiş Milletler referansı tarafından verilen yargı yetkisine itiraz etmek istediğini söyledi.

DARFUR'DA NE OLDU?

Darfur'da 2003 yılında yaklaşık 300 bin kişi öldürüldüğü iç savaşta bölgede tarihi arka planında etkiliği olduğu biliniyor. Arap ve Afrika kimlikleri arasında yaşanan mücadele sadece etnik kimliklere de indirgenmiyor. İç savaş merkezi hükûmet ve ayrılıkçı hareketler arasındaki mücadele olarak biliniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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