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İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı bünyesinde takip kurulu oluşturuldu

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı uygulama süreciyle ilgili bakanlık bünyesinde İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı bünyesinde takip kurulu oluşturuldu
AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından "İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu" başlıklı iç genelge yayımlanarak bakanlık bünyesindeki ilgili birimlere gönderildi.

Genelgede, "Özgür Birey, Güçlü Toplum, Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonu doğrultusunda, insan hakları standartlarını yükseltmek için temel politika belgesi olarak açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın etkin şekilde uygulanması, izlenmesi, raporlama ve değerlendirme sürecinin tüm kurumların katılımı ve desteğiyle iş birliği içinde yürütülmesi için 30 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandığı hatırlatıldı.

Eylem Planında yer alan her faaliyetin sorumlu kurumları ile kısa (1-3 ay),orta (6 ay-1 yıl) uzun (2 yıl) ve niteliği gereği sürekli vadelerin öngörüldüğü uygulama takviminin, Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer aldığı aktarılan genelgede, sürecin etkin şekilde uygulanması, izlenmesi ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Genelgede, tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, sekreteryası Adalet Bakanlığınca yürütülecek İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu bildirildi.

Türkiye'nin, eylem planıyla bir yandan demokrasisini güçlendirme ve hukuk devleti ilkesine bağlılığına vurgu yaptığı, diğer yandan insan haklarına ilişkin bütün güvenceler ve koruma mekanizmalarının geliştirilmesine önem verdiği aktarılan genelgede, eylem planında 11 temel ilke altında 9 amaç, 59 hedef ve 393 faaliyet öngörüldüğü, bu faaliyetlerden 251'inin Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Adalet Akademisinin sorumluluğunda bulunduğunu vurgulandı.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi tek başına yeterli olmayıp, planlanan faaliyetlerin belirlenen sürelerde hayata geçirilmesi, iyi bir koordinasyon ve etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına bağlıdır. Bu bakımdan, Eylem Planında öngörülen bu faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve uygulama takviminde belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için bu kapsamdaki çalışmaları koordine ve takip etmek üzere İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulmuştur."

- Uygulama sonuçları dört ayda bir Adalet Bakanlığına iletilecek

Öte yandan Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulayıcıları olan tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşlara eylem planını izleme, raporlama ve değerlendirme sürecine ilişkin yazı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 16 bakanlık ile 16 kurum, kurul ve kuruluşa İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi ile birlikte gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde eylem planındaki faaliyetlerden sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak uygulamaya ilişkin sonuç raporlarının 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığına gönderilmesi istendi.

Yazıda, bu raporlar ve hazırlanacak yıllık uygulama raporunun İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun onayına sunulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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