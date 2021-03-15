İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avustralya'dan, Myanmar'da darbe yapan askeri cunta liderlerine yaptırım uygulanmasını istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'yı Myanmar'daki cunta liderlerine yaptırım uygulamaya çağırdı
AA

Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülkedeki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Myanmarlıların 1962 ila 2011 yıllarında yaklaşık 50 yıl süren cunta yönetiminin ardından sivil hükümete kavuştuğuna dikkat çekildi.

ABD, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı aldığı veya savunma ilişkilerini durdurduğu anımsatılan açıklamada, Avustralya'nın da 7 Mart'ta Myanmar ile savunma alanında iş birliği projelerini sona erdirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu zamana kadar Myanmar'daki askeri yetkililere yaptırım kararı almayan Avustralya'nın, Batı ülkelerinin çok baskı yapması halinde Myanmar'ın Çin'in yörüngesine girmesinden korktuğu iddia edildi.

"Ancak bu fazlaca basite indirgendi." ifadesi kullanılan açıklamada, Myanmar'ın Çin'e yatırım ve döviz konusunda bel bağlamaktaki korkusunun askeri yetkilileri 10 yıl önce ülkeyi açmaya ittiğine işaret edildi.

Açıklamada, Çin'in Myanmar ordusuyla 10 yıllardır çatışan silahlı etnik gruplara önemli silahlar sağladığına ve iki ülke arasındaki sınırı bu grupların faaliyet göstermesi için açık tuttuğuna dikkat çekildi.

Çin'in, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii döneminde Myanmar ile dostane bir ilişki kurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu durumun tartışmalı olsa da yatırımlar için birçok kapı araladığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Çin'in, Myanmar'da "Bir Kuşak Bir Yol" projesiyle bağlantılı olan önemli yatırımlarının kesintiye uğramasını istemeyeceğinin altı çizildi.

Avustralya'nın Myanmar'a silah ambargosu uyguladığına değinilen açıklamada, Canberra yönetiminden diğer Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerini de küresel silah ambargosuna teşvik etmesi istendi.

Açıklamada Avustralya'nın, cunta yönetiminin, aralarında darbe karşıtı protestocuların öldürülmesinin de olduğu ihlallerinden sorumlu üst düzey yöneticilerine en kısa sürede yaptırım uygulaması çağrısı yapıldı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing gibi kişilere uygulanacak yaptırımların seyahat yasağı ve kişisel varlığın dondurulmasını da kapsaması gerektiği belirtilen açıklamada, yaptırımların Kanada, İngiltere ve ABD gibi Avustralya'nın aynı fikirde olduğu ülkelerle dayanışmasını pekiştireceği vurgulandı.

Açıklamada, Avustralya'dan Myanmar'ın sivil yönetime dönmesini isteyen halkın çağrısına kulak vererek somut adım atması istendi.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeye en sert tepki veren ülkelerin başında yer alırken Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME