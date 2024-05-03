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        Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan sanık, göçmen başına 2 bin lira almış

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı ile ilgili bir soruşturmada 1 şüpheli için iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu sanık E.S.'nin göçmen başına 2 bin lira aldığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:35
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        İnsan tacirinin 'tarifesi' ortaya çıktı!
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        Kırklareli'nde, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklu sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık E.S. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

        GÖÇMENLERİ İSTANBUL'DAN KIRKLARELİ'NE GETİRDİ

        İddianamede, E.S'nin yönetimindeki minibüs ile 25 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 5 Nisan tarihinde asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

        E.S'nin iddianamede yer alan ifadesinde, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Aksaray Mahallesi'nden aldığı düzensiz göçmenleri Kırklareli'ne getirdiğini kabul ettiği bilgisi bulunuyor.

        Düzensiz göçmenlerin sınır bölgesine götürülmesi için adını bilmediği kişi ile anlaştığını ifade eden E.S, bunun karşılığında anlaştığı kişiden 50 bin lira aldığı iddiası yer alıyor.

        Tutuklu sanık, 1. Asliye Ceza Mahkemesinde "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

        NE OLMUŞTU?

        E.S. yönetimindeki minibüs, 5 Nisan tarihinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulmuş, yapılan kontrollerde araç içerisindeki 20 düzensiz göçmen kaçmış, 5 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Şüpheli E.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 5 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti. Kaçan göçmenler de daha sonra yakalanarak İl Göç İdaresine gönderilmişti.

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