İnsan tacirlerinden akıllara zarar sözler: Suç olduğunu bilmiyorduk! Adana'da yakalanan ve bin 500 dolar karşılığında insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüphelinin ifadeleri akıllara durgunluk verdi. 5 aylık bir teknik takip sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüpheliler sorgularında, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı