İnsan tacirlerinden akıllara zarar sözler: Suç olduğunu bilmiyorduk!
Adana'da yakalanan ve bin 500 dolar karşılığında insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüphelinin ifadeleri akıllara durgunluk verdi. 5 aylık bir teknik takip sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüpheliler sorgularında, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı
Adana'da, 1500 dolar karşılığında ülkeye kaçak yollarla göçmen getirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
DHA'nın haberine göre gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk" dedi.
"MAĞDUR İNSANLARIN DERTLERİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORDUK"
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri 1500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, Adana'da depoda barındırdıktan sonra batı illerine götüren Suriyeli 7 şüpheliyi belirledi.
5 ay süren teknik takibin ardından ekipler; Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.C. (32), M.F. (31), M.A.M. (35), F.E.Ö. (28), A.H. (27), H.H. (36) ve N.E.V.'yi (28) yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk. Mağdur insanların dertlerini çözmeye çalışıyorduk" diyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.