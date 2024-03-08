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        Haberler Sağlık İnsan vücudundaki nanoplastikler ile kalp krizi ve felç arasında bağlantı tespit edildi

        İnsan vücudundaki nanoplastikler ile kalp krizi ve felç arasında bağlantı tespit edildi

        Bilim insanları, şah damarı dokularında mikroplastik veya nanoplastik tespit edilen kişilerin kalp krizi veya felç geçirme ya da herhangi bir sebeple ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:25 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:25
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        Vücuttaki nanoplastikler ile kalp krizi ve felç arasında bağlantı tespit edildi
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        CNN'in haberine göre, makalesi New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları şah damarında biriken tortu ve plakların temizlendiği karotid endarterektomi (şah damarı operasyonu) geçiren 257 kişiden alınan dokuları elektronik mikroskop kullanarak inceledi.

        Hastaların 150'sinden alınan dokularda, dikkate değer miktarda streç film, plastik poşet, plastik gıda ve içecek saklama kaplarında bulunan bir plastik türü olan polietilen maddesi tespit edildi.

        Bazı hastalardan alınan dokularda da kağıt, boya, tekstil ve böcek ilaçları ile yüzme havuzu suyunda kullanılan klor bulunurken, 31 hastadan alınan örneklerde ise polivinil klorid (PVC) belirlendi.

        Dokularında mikroplastik ve nanoplastik tespit edilen hastaları 34 ay boyunca gözlemleyen bilim insanları, bu kişilerin bu sürede kalp krizi, felç veya herhangi bir sebeple ölme olasılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna vardı.

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        Araştırmacılardan Raffaele Marfella, çalışmalarının insan hastalıkları ile plastik kirliliği arasında bağlantı kuran ilk çalışma olduğunu, diğer yandan elde ettikleri verilerin daha geniş kitlelerden elde edilecek başka çalışmalarla da teyit edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Marfella, "Çalışmamız, damar tıkanıklığından etkilenen temsili bir popülasyonda plastiklerin varlığının kardiyovasküler olgularla ilişkisini ikna edici bir şekilde göstermiştir" ifadelerini kullandı.

        Çalışmada yer almayan Dr. Phoebe Stapleton, şah damarı dokularındaki lezyonların ayrıca düşük dereceli enflamasyona yol açtığını, bunun da kalp ve damar sağlığı hastalıkları dahil kronik hastalıklara neden olduğunu aktardı.

        Stapleton, diğer yandan araştırmanın sonuçlarını doğrudan kalp damar hastalıklarıyla ilişkilendirmenin zorlama olacağını, konuya dair daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

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