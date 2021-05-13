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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF),ramazan ayı yardım faaliyetlerini "İyilik Seninle" sloganıyla düzenledi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
AA

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin kumanya paketleri, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışları, Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke ile 150 bölgede eğitim gören öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu kapsamda 51 bin 270 bin aileye kumanya yardımı yapıldı, 398 bin 850 kişiye iftar verildi. 58 bin kişiye zekat, fitre ve fidye bağışları teslim edildi.

Ramazan çalışmalarında acil kriz bölgelerine ağırlık verildi. Suriye, Yemen, Gazze ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara yardım ulaştırıldı. 110 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya dağıtılan çalışmaların yanı sıra İdlib'te inşa edilen 600 briket ev ve çadırlarda kalan ailelere her gün sıcak yemek ile haftalık gıda yardımı yapıldı. Gazze'de 2 bin aileye kumanya, zekat, iftar ve bayramlık kıyafet dağıtıldı ve 20 bin kişinin faydalanacağı su arıtma tesisi hizmete açıldı.

Yemen'de 4 bin aileye kumanya yardımı yapıldı ve iftarlık yemek verildi.

Suriye'deki savaştan kaçarak Lübnan'ın Arsal bölgesinde çadırlarda kalan mülteci ailelere, Bangladeş'teki ihtiyaç sahiplerine ve Cox Bazar'daki mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışanlara her gün sıcak yemek ulaştırıldı.

Karabağ'da şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilerek, gıda ve battaniye hediye edildi.

Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde, engellilerin yaşadığı bölgede ve civardaki halka her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği ikram edildi.

Güney Afrika'daki Bo-Kaap Müslümanları için her gün iftar organizasyonu düzenlenip, evlere sıcak yemek dağıtıldı.

Çad, Kamerun, Somali, Burkina Faso, Etiyopya, Kenya ve Gine'de ümmet iftar sofraları kurulurken, 25 ülkedeki medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilerle her gün iftar sofralarında bir araya gelindi.

İsrail'in Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki zulüm ve saldırılarıyla zor günler geçiren Filistinlilere sıcak iftar yemeği dağıtıldı.

Ramazan ayında Afrika ve Asya bölgelerinde medrese, mescit ve yetimhane gibi 10 kalıcı eserin temeli atılırken, temiz suya ulaşamayan bölgelerde 378 su kuyusu açıldı.

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